Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ocak 2025 08:55
2025 yılı maaş farkı ne zaman yatar?

Bilgisi olan var mı?


ihateyouall
Aday Memur
17 Ocak 2025 09:11

Bu konu kafamı çok kurcalıyordu.

Sordum soruşturdum araştırdım anketler düzenledim hatta sonuç olarak 2025 yılı maaş farkının 2026 yılı girmeden ekim kasım aylarında yattığı bilgisine uğrandım.

Yav arkadaş yan masanda oturan adama sorsan alacağın cevap için burada konu açıyorsun onun da başlığını yanlış açıyorsun.


kasırga1453
Memur
17 Ocak 2025 10:09

siteye hesabınızla girdiğinizde, okuduğunuz başlığın sol altında kısa cevap yazma yeri var. oradan soruya bilmiyorum yada şu zaman diyebilirsiniz. konu açma kısmına gelince insanlar ne yazsınlar. hadron çarpıştırıcısının ülkemize ekonomik biyolojik etkisini mi yazsınlar. biraz etkileşim yapsanız çok iyi olur. demek ki meslektaşınız zor durumda yatacak miktarı bekliyor yada meraklı nolmuş yani.

ihateyouall, 2 saat önce

Bu konu kafamı çok kurcalıyordu.

Sordum soruşturdum araştırdım anketler düzenledim hatta sonuç olarak 2025 yılı maaş farkının 2026 yılı girmeden ekim kasım aylarında yattığı bilgisine uğrandım.

Yav arkadaş yan masanda oturan adama sorsan alacağın cevap için burada konu açıyorsun onun da başlığını yanlış açıyorsun.

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