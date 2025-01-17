Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


17 Ocak 2025 10:02
GİH Sınıfı memurun, büro işlerinden ayrı işler yapması.

İyi günler dileyerek yazıma başlamak istiyorum.

2017 Yılında GİH sınıfı Memur olarak görev yapmaya başladım. Göreve başladığım tarihten beri hep harcama, fatura ödemesi, excel, matematiksel işler yaptım. Personel ödemeleri ile ilgili mutemetlik ise sadece yardımcı mutemet olarak yaptığım bir iş.

Geçen sürede o kadar çok kez delik kovaya su taşıdım ki toleransım azaldı ruhen yoruluyorum.

Yardımcı Hizmetler sınıfına geçip tamir tadilat, bakım onarım, boya badana gibi işlerde çalışmak istediğime dair idareme beyan versem nasıl bir iş yapmış olurum?


saenes74
Genel Müdür
17 Ocak 2025 10:08

memur sınıfının altında bir görevde çalıştırılamaz.

yok ben istiyorum derseniz. görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine bakmak lazım.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
17 Ocak 2025 10:15

Sorduğunuz şey ucu açık. Cezalandırmak için daha kötü işler de verebilirler. Yaptığınız işler genelde gih sınıfının işleri ama çok fazla işi üstünüze almış gibisiniz. Bazı şeyleri önceden görüp itiraz etmek yararınıza olabilirdi. Örneğin bize bir görev tanımı imzalatılmak isteniyor. Ben teknisyen kadrosundayım ve maddelerin hepsi görevimle alakalı ancak bir maddede "iş hacmi yoğun birimlere, amirin ayarlayacağı şekilde görevlendirme yapılabilir." yazdığı ve ucu açık olduğu için imzalamıyoruz teknik personeller olarak. Çünkü bu maddeye göre beni temizlik işlerine de verebilir evrak işlerine de. O yüzden bazı şeyleri daha başında fark edip gerekli itirazları yapmaya çalışmak gerekir.


codexR
Aday Memur
17 Ocak 2025 10:38

Üstüme çok fazla iş aldığım dönemler oldu. Şuanda eskisi kadar iş yok. Sorun yaşadığım kısım sayılsal ve matematiksel işler yapmam. Fatura ödemelerini nizami yapmaya çalışırken benden istenilen performansı sağlamakta güçlük çekiyorum. Parasal ve sayılsal işler yapmaktan usandım.

hsnd, 1 saat önce

Sorduğunuz şey ucu açık. Cezalandırmak için daha kötü işler de verebilirler. Yaptığınız işler genelde gih sınıfının işleri ama çok fazla işi üstünüze almış gibisiniz. Bazı şeyleri önceden görüp itiraz etmek yararınıza olabilirdi. Örneğin bize bir görev tanımı imzalatılmak isteniyor. Ben teknisyen kadrosundayım ve maddelerin hepsi görevimle alakalı ancak bir maddede "iş hacmi yoğun birimlere, amirin ayarlayacağı şekilde görevlendirme yapılabilir." yazdığı ve ucu açık olduğu için imzalamıyoruz teknik personeller olarak. Çünkü bu maddeye göre beni temizlik işlerine de verebilir evrak işlerine de. O yüzden bazı şeyleri daha başında fark edip gerekli itirazları yapmaya çalışmak gerekir.


Ozsu03
Aday Memur
17 Ocak 2025 11:01

Hocam 7 8 yıldır memursun gördüğün kadarıyla kadrolu hizmetli tam olarak ne is yapiyo


VHKİ-MEB
Memur
17 Ocak 2025 11:13

YH'ye ne geçicen abi, açıktan teknik bir bölüm bitir teknisyen/tekniker ol.

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