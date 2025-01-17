GİH Sınıfı memurun, büro işlerinden ayrı işler yapması.

İyi günler dileyerek yazıma başlamak istiyorum.

2017 Yılında GİH sınıfı Memur olarak görev yapmaya başladım. Göreve başladığım tarihten beri hep harcama, fatura ödemesi, excel, matematiksel işler yaptım. Personel ödemeleri ile ilgili mutemetlik ise sadece yardımcı mutemet olarak yaptığım bir iş.

Geçen sürede o kadar çok kez delik kovaya su taşıdım ki toleransım azaldı ruhen yoruluyorum.

Yardımcı Hizmetler sınıfına geçip tamir tadilat, bakım onarım, boya badana gibi işlerde çalışmak istediğime dair idareme beyan versem nasıl bir iş yapmış olurum?