Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Ocak 2025 11:50
Bağcılar promosyon

Bağcılar promosyon anlaşması hakkında bilgisi olan var mı arkadaşlar


m.r_f
Memur
17 Ocak 2025 12:49

Ben ilçede çalışıyorum. 22.000 TL nakit + 5.000 Puan olarak Ziraat bankası ile anlaşma yapıldı.


10. KÖY
Şube Müdürü
17 Ocak 2025 13:16
Rakam buysa yazik olmus. Pendim 83 bin Yapikredi ile anlasti

Sirius_
Aday Memur
17 Ocak 2025 14:31

istanbul bağcılar değil mi

m.r_f, 2 saat önce

Ben ilçede çalışıyorum. 22.000 TL nakit + 5.000 Puan olarak Ziraat bankası ile anlaşma yapıldı.


umutsarioglu
17 Ocak 2025 14:35
bu kadar düşük nasıl oluyor? diğer ilçeler Min 70k
m.r_f, 2 saat önce

Ben ilçede çalışıyorum. 22.000 TL nakit + 5.000 Puan olarak Ziraat bankası ile anlaşma yapıldı.

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