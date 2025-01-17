Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ocak 2025 11:50
Ekonomist kadrosu.
Kurumlarda ekonomist kadrosunda çalışan arkadaşlar tek başlıkta toplansak bilgi alışverişinde bulunalım.

"birumut"
Aday Memur
17 Ocak 2025 11:57
yüksek lisans yapıp özel hizmet tazminatını arttıran var mı?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Ocak maaşlarımızı yazalım4200 Lira Maaş Zammı Aldım Kirama 6500 Lira Zam Geldi1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!2025 zamlarıOcak ayı eflasyonİşçi Memur Emekli Maaşları adaletsizlikÇocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?

Sözlük

Şivlilik 1 aydınlanmış rıza 2 gülfeşan 6 korku filmi 2 Karne günü 1 hayalden güç almak 2 kürt diye bir millet kürdistan diye bir yer mi var sorusu 4 Müslüm Gürses ten geceye bir şarkı bırak 3 yumurta 1 Derdini ALLAH'A Dökmek 2

Son Haberler

Sınır kapılarında kaçakçılığa geçit yokSuriye'nin vergi kararına bakanlıktan yeni açıklamaMeteoroloji 2 ile fırtına uyarısı yaptı: 14 saat sürecek!Zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladıKDK açıkladı; yüzde 90 altı ortopedik engeli bulunan vatandaşın, ÖTV muafiyeti sağlanan aracını yakınları da kullanabilir mi?

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım