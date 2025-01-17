Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ocak 2025 11:57
Sağlık Bakanlığı Perfüzyonist

Perfüzyonist olarak görev yapan arkadaşlar meslek ve çalışma şartlarından memnun musunuz artıları eksileri nelerdir sizce polisliği bırakmaya değer mi?


kacikbulgur
Aday Memur
17 Ocak 2025 13:46
çok riskli iş ama polislik daha riskli geç kafan rahat olsun, en azından kvc doktorundan emir alırsın
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