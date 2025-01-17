Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Ocak 2025 12:08
Norm fazlası atama sonrası göreve başlatmama

Norm fazlası olarak tayin istedim ve çıktı. Bugün görevden ayrılma başlama işlemlerini yaptık ama sene sonuna kadar eski okulunuzda devam edeceksiniz dediler. Eski görev yerinde çok az öğrenci var belki de kapanacak 2. Döneme. Benim tayinimin çıktığı okula değil de başka okula görevlendirebilirler mi?

Not: (Tayinimin çıktığı okulda yine görevlendirme sendika başkanının karısı çalışıyor)


majesteleri7
Daire Başkanı
17 Ocak 2025 12:18

Son dipnot olayı açıklıyor zaten.norm fazlası derler yük görürler ataman çıkar bu sefer de başlatmazlar.acayip bi düzen.


bahçesaray
Memur
17 Ocak 2025 13:45

resmiyeti görevlendirme yapılması, olur ile,sözel olmaz bu işler

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