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Editörler : Lanet


17 Ocak 2025 12:11
Vergi İstisnası Memurlar

Sosyal medya içerik üreten memurlar gelir vergi istisnasından yararlanan var mı 193 Madde 20/B de tüm gerçek kişiler yararlanabilir diyor.

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