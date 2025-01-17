Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


17 Ocak 2025 12:31
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Bu kurum eliyle bir sürü ortadoğudan afrikadan ve afganistan pakistan gibi ülkelerden ıvır zıvır getirilip ne diploma denkliği ne yökdil ne ales hiç bir şeye bakılmadan havadan inme akademisyen yapılıyorlar...Öğrencisi de lisans yüksek lisans ve doktora boyunca hiç bir harç ödemeden yine hiç bir sınava sokulmadan öğrenim görüyorlar bütçe de keriz halktan binlerce insandan bahsediliyor nedir bunun yasal dayanağı..

Çok Yazılan Konular

2024 Ekim DoçentlikEski kurumuna dönmeİkinci bir alanda doçentlik başvurusuidareye iptal ve idare mahkemesine başvuru süreceYÖKSİS Özgeçmiş Silme Bilgisi

Sözlük

aşkın 1 kova burcu 1 mucit çocuklar günü 1 gülfeşan 6 aydınlanmış rıza 2 duvar yazıları 1 Müslüm Gürses ten geceye bir şarkı bırak 3 Göbeklitepe 2 hadi gel köyümüze geri dönelim 1 farkındalık 1

Son Haberler

Sınır kapılarında kaçakçılığa geçit yokSuriye'nin vergi kararına bakanlıktan yeni açıklamaMeteoroloji 2 ile fırtına uyarısı yaptı: 14 saat sürecek!Zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladıKDK açıkladı; yüzde 90 altı ortopedik engeli bulunan vatandaşın, ÖTV muafiyeti sağlanan aracını yakınları da kullanabilir mi?

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım