Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


17 Ocak 2025 12:38
399 tabi kit calisanlarina tayin hakki verilsin

kit lerde çalışan memurların nerdeyse yüzde 95 i çalışma şartlarından memnun değil. kit lerin neredeyse tamamı liyakatsizliğin ve bunun getirdiği egolu amirlerin hakimiyeti altında. tayin hakkı olmadığı için bir yere gitme imkanı olmadığı bilinen onbinlerce memur baskı, düşük ücret ve mobinge maruz kalmaktadır. bu gün tayin hakkı olmadığı için garanti gözüyle bakılan çalışanlar psikolojik bir harp vermektedir. kit lerde en azından 5 yıl çalışanlara 657 tabi Devlet kuruluşlarına tayin hakkı istiyoruz bunu sendikaların ve devletin görmesini bu haykırışa bir cevap bekliyor mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz


Asgariucretlimemur2
Şube Müdürü
17 Ocak 2025 12:45

Kitler hükümetin arpalığı durumu

Ye kürküm ye hesabı

Onu geçtim tayin olayı biraz sorunlu her tarafta o kuruluş yok vb ama ayarlama verilmeli ama verilmiyor

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