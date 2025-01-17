Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Ocak 2025 13:07
Proje okulları yönetmeliği nerede ?

ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN ATAMA VE YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ halen yayınlanmadı. 17 şubat itibari ile atama sonuçları açıklanacaksa yönetmelik zaman kaybetmeden yayınlanmalıdır.

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