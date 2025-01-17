Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


17 Ocak 2025 13:25
idareye iptal ve idare mahkemesine başvuru sürece
Değerli hocalarım bir doktor öğretim üyesi kadrosu ile ilgili mahkemeye gideceğim bilgisini olan hocalarım yardımcı olursa sevinirim 1- Fakülte elendiğime dair sitede paylaşım yapmış bu tebliğ sayılır idare itaraz dilekçesi vereceğim bu dilekçeyi rektörlüğe mi fakülteyemi vereceğim kanunda üst makama itiraz diyor?

Makamsızlar
Aday Memur
17 Ocak 2025 13:26
2. sorum yökün idare mahkemesi ile ilgili özel kanunu varmı yoksa 60 gün burada da geçerlimi

Makamsızlar
Aday Memur
17 Ocak 2025 13:27
3- sorum idareye 15 gün içindemi itiraz etmem gerekiyor bu itiraz sonrası 60 günlük sürem sıfırdanmı başlıyor
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Ekim DoçentlikEski kurumuna dönmeİkinci bir alanda doçentlik başvurusuidareye iptal ve idare mahkemesine başvuru süreceYÖKSİS Özgeçmiş Silme Bilgisi

Sözlük

aviofobi 2 kova burcu 1 zerdüşt 1 aydınlanmış rıza 2 topunuzu keserim 2 18 ocak dünya sözlük günü 8 cecil otel 2 gülfeşan 6 Karne Gününün Sosyal Medyada Şölene Dönüşmesi 1 antropomorfik 1

Son Haberler

Sınır kapılarında kaçakçılığa geçit yokSuriye'nin vergi kararına bakanlıktan yeni açıklamaMeteoroloji 2 ile fırtına uyarısı yaptı: 14 saat sürecek!Zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başladıKDK açıkladı; yüzde 90 altı ortopedik engeli bulunan vatandaşın, ÖTV muafiyeti sağlanan aracını yakınları da kullanabilir mi?

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım