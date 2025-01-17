idareye iptal ve idare mahkemesine başvuru sürece

Değerli hocalarım bir doktor öğretim üyesi kadrosu ile ilgili mahkemeye gideceğim bilgisini olan hocalarım yardımcı olursa sevinirim 1- Fakülte elendiğime dair sitede paylaşım yapmış bu tebliğ sayılır idare itaraz dilekçesi vereceğim bu dilekçeyi rektörlüğe mi fakülteyemi vereceğim kanunda üst makama itiraz diyor?

Değerli hocalarım bir doktor öğretim üyesi kadrosu ile ilgili mahkemeye gideceğim bilgisini olan hocalarım yardımcı olursa sevinirim 1- Fakülte elendiğime dair sitede paylaşım yapmış bu tebliğ sayılır idare itaraz dilekçesi vereceğim bu dilekçeyi rektörlüğe mi fakülteyemi vereceğim kanunda üst makama itiraz diyor?