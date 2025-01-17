Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ocak 2025 13:59
Banka promosyonu

Bazıları diyor ki 100 bin bazıları 180 bazıları o kadar parayı vermezler senelere bölerler hangisi doğru hangşsi yanlış banka promosyonu ne kadar yatacak


Fırtına6655
Aday Memur
17 Ocak 2025 14:03
uu

umtblc
Şef
17 Ocak 2025 14:16

daha 10 ay var günde 3 farklı kişi banka promosyonu konusu açıyor. moderatörler konu başlıklarını silmekten yoruldu arkadaşlar aynı konu altlarda varken sürekli konu açmaktan yorulmadı. yaza buralar perşembe pazarına döner balonlar baloncular bu forumu mesken tutar

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