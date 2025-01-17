Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ocak 2025 14:00
Cuma namazı izni

cuma namazı izni kadınlar içinde geçerli mi? mesai 13.30da başlıyor normalde kadınlarda cuma diye 14.00da geliyor onlara da var mı bu cuma izni?


E.Kayı Han
Editor
17 Ocak 2025 14:19

Bu izin namaza gidenler için verilmiştir namaza gitmeyenlerin bunu kullanması etik değildir.

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