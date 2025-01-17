D dilimi sağlık raporu

Bilen abilerim cevaplarsa sevinirim. D dilimi sağlık raporum geldi elime ama en alt kısımda rapor geçerlilik 1 yıldır yazısı var. Ben bu süreçte birimimde gih tercihi gelir mi yoksa 1 yıl nöbet ve görevlerden muaf tutulup seneye tekrar mı heyete girmem gerekiyor? Bu durumda olan veya bilgisi olan cevap verirse çok sevinirim

Bilen abilerim cevaplarsa sevinirim. D dilimi sağlık raporum geldi elime ama en alt kısımda rapor geçerlilik 1 yıldır yazısı var. Ben bu süreçte birimimde gih tercihi gelir mi yoksa 1 yıl nöbet ve görevlerden muaf tutulup seneye tekrar mı heyete girmem gerekiyor? Bu durumda olan veya bilgisi olan cevap verirse çok sevinirim