KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


17 Ocak 2025 14:17
askerdeyken pomem kazanmak
askerdeyken pomem mulakatina gelip kazanirsak egitim icin askerligin bitmesini bekleyecegiz

SwitzzZ
Aday Memur
17 Ocak 2025 14:37

Evet diğer alımla girersin

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