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Editörler : supporters.


17 Ocak 2025 14:51
Derece kademe

Arkadaşlar memurlar için görevde 8 yılını disiplin cezası almadan tamamlayana 1 kademe ilerlemesi veriliyordu. Bu durum hala geçerlimi ? Kim arkadaş hayır diyor kimisi evet diyor. İnternette kesin bir bulguya rastlayamadım. Biri beni ayıktırabilirmi kesin bilgisi olan

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