Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


17 Ocak 2025 15:10
TPAO

Merhaba, Ben şuan halihaızrda bir kamu kurumunda çalııyorum ancak TPAO'ya geçmek istiyorum. Orada işçi statüsünde personel alıyorlar, olurda kurum özelleşir ya da kapanırsa oradaki personele ne oluyor. güle güle mi deniyor yoksa başka kuruma işçi olarak mı gönderiliyor.

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