KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


17 Ocak 2025 15:27
3+1 sözleşmeliyi işten çıkarabilirler mi

atıyorum bir bakanlığa sözleşmeli olarak işe alındık. 3 yıl sözleşmeli çalışacağız bu süreç içerisinde ya senin sözleşmeni yenilemiyoruz vs diyebilirler mi ? herhangi bir suç vs işlenmediği halde.


657abc657
Aday Memur
17 Ocak 2025 15:37
bende merak ediyorum

karsserdo
Aday Memur
17 Ocak 2025 16:23

Memuriyetten cikarilmayi gerekecek bir davranışta bulunmadigin sürece cikarilmazsin


Pr0metheuss
Şef
17 Ocak 2025 16:37

Sözleşmeli de olsan 657'ye tabiisin. 657 DMK'da bir memurun '' Memuriyetten çıkarma '' şartları bellidir.


schopenhauerizm
Aday Memur
17 Ocak 2025 16:56

Hocam evet ama sonuçta sözleşmeliyiz yani o zaman sözleşmeli olmanın amacı ne onu anlamadım ? o sözleşmeyi yenilemedikleri zaman memuriyetten çıkmış olmuyor muyuz ?

Pr0metheuss, 52 dk. önce

Sözleşmeli de olsan 657'ye tabiisin. 657 DMK'da bir memurun '' Memuriyetten çıkarma '' şartları bellidir.

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