Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


17 Ocak 2025 15:33
2,5 yil once 360 bin tl ye alinan daireye 4.750.000 tl istenmesi

Bu nasıl bir artıştır birader. 360 bin TL nere! DÖRT MİLYON YEDİYÜZ ELLİ BİN TL nere!@!

Çok Yazılan Konular

1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TLKonut Kirası artışı Konut kredisi kullanma şartları?

Sözlük

erken uyanmak 4 Karne günü 1 bugün cuma 1 göğe bakma durağı 1 Sezen Aksu 1 hayalden güç almak 2 gülfeşan 6 Grevlerde hayal çekmek 2 Göbeklitepe 2 Ömür akkor 2

Son Haberler

Erdoğan: Konya Çevre Yolu, şehre kazandırdığımız en önemli yatırımlardanTutuklanan Rıza Akpolat hakkındaki hakimlik kararına ulaşıldıSPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine incelemeAltının kilogram fiyatı 3 milyon 92 bin 500 liraya yükseldiBakan Yumaklı: Türkiye tarımda Avrupa'nın zirvesinde

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım