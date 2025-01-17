Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


17 Ocak 2025 15:51
Adli tıp raporu aile yakınlarına verilir mi?

Bir yakınınım 28 yaşında vefat etti. Haberlere göre arkadaşları yakınıma ulaşamayınca evine gidiyorlar ve cenaze ile karşılaşıyorlar.

Ailesiyle arası pek iyi değildi. Para meselesi yüzünden tartışıp kendi hayatına son verdiğini düşünüyoruz. Ailesi doğruları söylemiyor.

Adli tıp raporunun çıkması 3 ay sürer mi? (3 ay olacak neredeyse) Rapor sonucunu öğrenme şansımız var mı?

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