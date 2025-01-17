Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ocak 2025 16:16
14 günlük maaş farkı ödemesi

Ankara an itibari ile 2981 TL yapıldı ama sanki eksik gibi bilgisi olan var mı


Jakarya
Aday Memur
17 Ocak 2025 16:17

Yattı olacak yapıldı yanlış olmuş


Vedat2424
17 Ocak 2025 16:46

Bence yanlislik yok 14 günlük fark buna tekabül ediyordur devrem

Jakarya, 1 saat önce

Yattı olacak yapıldı yanlış olmuş


m.kardes
Şube Müdürü
17 Ocak 2025 17:00

09 Aydın da aldı bugün öğle saatlerinde...


Jakarya
Aday Memur
17 Ocak 2025 17:01

Geçen ay yatan ham maaş 57499tl bu ay yatan ham maaş 64162 o yüzden sordum

Vedat2424, 44 dk. önce

Bence yanlislik yok 14 günlük fark buna tekabül ediyordur devrem

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