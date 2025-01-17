KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Ocak 2025 16:37
memur öğretmenler

Memur olup, öğretmenlik mezunu olanlar AGS sonucunda akademiye giriş hakkı kazanırsa ne zaman istifa edecekler, akademiye başlamadan istifa edip, akademi sonunda başarısız olursa memurluğa dönebilecekler mi. yoksa memuriyet devam ederken istifa etmeden akademiye devam edilebilecek mi. bunlarla ilgili bilgisi olan var mı.

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