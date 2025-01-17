Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Ocak 2025 16:37
İl İçi Görevlemdirme Hakkında
Arkadaşlar şükür tayinim çıktı eşimin bulduğu şehire. eşim ilçede, ben il merkezinde bi okula gidicem. il içi görevlendirme dilekçemde hangi adımları izlemeliyim.. il milli eğitime gidip sözlü olarak da kendimi ifade etmem faydalı olur mu acaba?

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