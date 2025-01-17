İl İçi Görevlemdirme Hakkında

Arkadaşlar şükür tayinim çıktı eşimin bulduğu şehire. eşim ilçede, ben il merkezinde bi okula gidicem. il içi görevlendirme dilekçemde hangi adımları izlemeliyim.. il milli eğitime gidip sözlü olarak da kendimi ifade etmem faydalı olur mu acaba?

Arkadaşlar şükür tayinim çıktı eşimin bulduğu şehire. eşim ilçede, ben il merkezinde bi okula gidicem. il içi görevlendirme dilekçemde hangi adımları izlemeliyim.. il milli eğitime gidip sözlü olarak da kendimi ifade etmem faydalı olur mu acaba?