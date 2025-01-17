KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


17 Ocak 2025 17:35
Temelden YDS Kursu Önerisi

ingilizce yds den sınava gireceğim ve lisede gördüğüm kadarıyla seviyem var. Bana online olarak seviyeme uygun kurs önerileriniz nedir ? ve neden tercih etmeliyim


İlhami Serdengeçi
17 Ocak 2025 17:52

Temelden istiyorsanız ben size kesinlikle Kariyer Yolu nu öneririm. Çünkü ben puanımı aldım arkadaşlarıma da önermeye devam ediyorum. En başından sonuna kadar bana hep yardımcı oldular haklarını ödeyemem...

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

YDS için online kurs önerisi olanlar yardımcı olabilir mi?Aöf Bilgisayar Programcılığı mezunu Unvan Değişikliği SınavınaTemelden YDS Kursu Önerisi

Sözlük

mucit çocuklar günü 1 3 cisim problemi 1 şu an çalan şarkı 8 şikayetim var 2 Karne Gününün Sosyal Medyada Şölene Dönüşmesi 1 zerdüşt 1 Karne günü 1 Grevlerde hayal çekmek 2 farkındalık 1 yumurta 1

Son Haberler

Niğde'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölüÖzel'den AK Parti'ye sert tepki: Bu bir savaş ilanıdır, görüyor ve kabul ediyoruzÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alacakBakan Tekin'den velilere uyarı: Dijital bağımlılık ciddi bir tehditAvukattan ilginç savunma: Ben de alkollü araç kullanıyorum, normal

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım