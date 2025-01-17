KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


17 Ocak 2025 18:04
Lisans Astsubaylık ADP

Hocalarım selamlar, biliyorsunuz dış kaynak ast alımında kpss puanının ADP ye oranı %65 ve %20 kadar lisans mezunu alınacağından lisans kpss puanı 65 olan birinin ortalama üstü fyt ve sözlüyle asil olarak girme şansı var mıdır ? Sorum tüm tercihler içindir piyade komando dahil.

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