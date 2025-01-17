Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410



Kapalı
17 Ocak 2025 18:55
2025 ŞUBAT MAZARET ATAMASI BEKLEYENLER

Arkadaşlar sağlık mazaret atamasi bekleyen varmıdır acaba eşim %100 engelli raporu var memleketime atama istedim memleketim büyükşehir olumlu sonuclanirmi acaba esim kendiyle dahi zor ilgileniyor cocugumda mağdur oluyor bu durumdan


Samiex
Aday Memur
17 Ocak 2025 19:09
çok geçmiş olsun, normalde geçerli sebep ama emniyete de belli olmuyor, inşallah olur

Kurtarıcılar
Memur
17 Ocak 2025 19:34
Geçmiş olsun

HALİL6300
Memur
17 Ocak 2025 19:57

Bende eş durumu bekliyorum Şubatta,size de geçmiş olsun

Toplam 3 mesaj

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