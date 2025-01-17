Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ocak 2025 19:10
Refakatçi izni
Merhabalar babam 4. Evre beyin tümörü mevcut. Bugün acil olarak rahatsızlandı (beynine pıhtı attı) ve servise kaldırıldı refakatçi olarak yanında durmam gerekiyor. Refakatçi belgesini verdiğim takdirde refakatçi izinli sayılmıyormuyum. Kurumum böyle bir uygulama yok diyor

herseyeragmen11
Aday Memur
17 Ocak 2025 19:10
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odgn61
Aday Memur
17 Ocak 2025 19:58

Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin inşaallah. Hangi kurumdasın bilmiyorum ama bizim kurum için : Babanın tedavi gördüğü hastaneden heyet raporu alman gerekecek. En az 3 doktor imzası olmalı ve rapor içerisinde XX hastanın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Refakat edilmediği taktirde hayati riski bulunur. Bakıma muhtaçtır gibisinden bir cümle ve kendi TC No ile adınıda geçir. Tekrardan geçmiş olsun.


herseyeragmen11
Aday Memur
17 Ocak 2025 20:00
Allah razı olsun çok teşekkür ederim.
odgn61, 6 dk. önce

Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin inşaallah. Hangi kurumdasın bilmiyorum ama bizim kurum için : Babanın tedavi gördüğü hastaneden heyet raporu alman gerekecek. En az 3 doktor imzası olmalı ve rapor içerisinde XX hastanın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Refakat edilmediği taktirde hayati riski bulunur. Bakıma muhtaçtır gibisinden bir cümle ve kendi TC No ile adınıda geçir. Tekrardan geçmiş olsun.

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