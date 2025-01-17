Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Ocak 2025 19:11
Ev Sahibi Kira Dekontu

Merhaba arkadaşlar hayırlı günler dilerim. Ev sahibim yurtdışında aylık olarak kiranın dokuntunu istiyor. Bunu isteme amacı nedir ? Ortada güvensizlik olsa neyse de kira zaten onun hesabına aylık olarak yatıyor isteme amacı ne olabilir ki ? Şimdi gidip ona sor burayı rahatsız etme amacın nedir diye düşünenler olabilir haklı olarak ama belki biri mantıklı açıklamasını yapar da sormak zorunda kalmam. Ona soru sormayı nasip etmesin Rabbim aramız iyi değil sorsam ters cevap verse bende ters cevap verip kalbini kıracağım olmayacak onun.


berkaydal
Şef
17 Ocak 2025 19:47

Hesap hareketlerinde gelen paranın dekontu olur zaten. Mal mı bu? Girsin İnternet şubesine alsın gelen paranın dekontunu.

Yaz cevap olarak.:" size gelen paranın dekontunu kendi bankanız veriyor zaten" diye.

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