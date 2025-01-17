KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


17 Ocak 2025 19:17
Belge Teslimi Sonrası Başka Yerde İşe Başlama

Arkadaşlar merhaba. Belge teslimi yaptıktan sonra (sözleşmeli memurluğa) işe başlamadan başka yeri kazansak ve oraya da belge teslimi yapsak ilkine gitmekten vazgeçip ikinciye gidebiliyor muyuz?

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