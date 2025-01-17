Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ocak 2025 20:00
Yeni atama yönetmeliği mağdurları

Arkadaşlar merhaba. Bu yeni atama yönetmeliği sebebiyle red yiyen var mı?


A.mehmet02
Aday Memur
17 Ocak 2025 20:02

Yeni yönetmelik mağdurları için tele gram grubu kurdum. Yazın. Beraber birlik olalım arkadaşlar.


KanunNamına34
Aday Memur
17 Ocak 2025 20:18

Hangi madde


A.mehmet02
Aday Memur
17 Ocak 2025 20:56

Hocam pdc doluluk sebebiyle red veriliyor. 3. Defa.

KanunNamına34, 2 saat önce

Hangi madde


Spekerr
Aday Memur
17 Ocak 2025 21:08

27.11.2024 tarihli yönetmelik kısacası

KanunNamına34, 2 saat önce

Hangi madde


Kvsrruncll
Aday Memur
17 Ocak 2025 22:07
hangi madde
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.Boşanma tayiniAntalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışma Şartları Nasıl? İller Arası tayin düşünen var mı?Maaş hakkındaYeni atama yönetmeliği mağdurlarıSağlık Bakanlığı PerfüzyonistEkran maruziyetiAile Hekimleri Raporu Olmayanlara ilac yazmiyor mu ?Yurt dışı görevlendirmePromosyon

Sözlük

aydınlanmış rıza 2 göğe bakma durağı 1 aviofobi 3 yoğurdumu kendim yapıyorum 4 mucit çocuklar günü 1 serendipity the pink dragon 1 antropomorfik 1 dezenformasyon 1 çeçil peyniri 3 yapay zeka 1

Son Haberler

Togg T10X sıfır faizli kredi kampanyasıEvliliğe izin çıkmadı; sevgilisi ile annesini tüfekle vurdu81 yaşındaki eşini öldüren koca tutuklandıKonut fiyatlarında son 3 ayın en düşük artışıAnkara-Eskişehir yolunda ters yön faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım