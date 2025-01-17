Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ocak 2025 20:25
İkinci şark ne oldu ...

Memurlar net neden kaldırıyorsun başlığımı ikinci şark sözü verilmişti ne oldu diye soruyorum ayıp mı


AkexanderMahone
Aday Memur
17 Ocak 2025 20:31
duyumlar kesildi aniden.

Redkit112
Aday Memur
17 Ocak 2025 20:47
Saman alevi gibi söndü

ezdarha
Aday Memur
17 Ocak 2025 20:51
yanımda çalışan arkadaş personel daireyi aradı sordu çalışma var evet dedi ama son durum hakkında bilgileri yokmuş ne oldugunu onlarda bilmiyor rafa mı kalktı ne oldu belli değil haber alan yok mu

Sultanikincivites
Aday Memur
17 Ocak 2025 20:59
mesleğe girdiğinde ikinci şark olmayanlar muaf olmalı

iamapoliceman
Daire Başkanı
17 Ocak 2025 21:04
siz böyle hep bana derseniz millet de kalkmasın herkes gitsin der
Sultanikincivites, 2 saat önce
mesleğe girdiğinde ikinci şark olmayanlar muaf olmalı

AkexanderMahone
Aday Memur
17 Ocak 2025 21:30
çalışma var diye söyleniyor. geçen sene hazırlıklar 13 şubatta gelmiş. bu sene yine o zamanlarda belli olur
Toplam 6 mesaj

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