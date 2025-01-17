İkinci şark ne oldu ...

yanımda çalışan arkadaş personel daireyi aradı sordu çalışma var evet dedi ama son durum hakkında bilgileri yokmuş ne oldugunu onlarda bilmiyor rafa mı kalktı ne oldu belli değil haber alan yok mu

yanımda çalışan arkadaş personel daireyi aradı sordu çalışma var evet dedi ama son durum hakkında bilgileri yokmuş ne oldugunu onlarda bilmiyor rafa mı kalktı ne oldu belli değil haber alan yok mu