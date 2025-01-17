Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ocak 2025 20:48
Kurum değişikliği

Merhaba adliyeden üniversiteye memur olarak geçen var mı ??? Olumlu olumsuz yönleri hakkında bilgi sahibi olan ???


yusuf132
Memur
17 Ocak 2025 21:13

Sınav mı kazandın

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