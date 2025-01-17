Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


17 Ocak 2025 20:52
3+1 Sözleşmeli personel görevlendirme

Sözleşmeli olarak taşrada çalışan personel merkeze geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir mi?


Sozlesmelidestek
Aday Memur
17 Ocak 2025 21:08

Olur neden olmasın. Bir o kadar kolay bir o kadar zor. Dene şansını


SLCKCLK26
Aday Memur
17 Ocak 2025 21:40

Yok ben istemiyorum zorla gönderme gibi merkezde personel yetersiz diyip beni oraya çekmek gibi bi durum olabilir mi.

Sozlesmelidestek, 1 saat önce

Olur neden olmasın. Bir o kadar kolay bir o kadar zor. Dene şansını

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