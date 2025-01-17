Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


17 Ocak 2025 21:19
istinaf kurumlardan belge istemesi
merhabalar benim atanmam kyoktan dolayı red verilmişti. itiraz etmiştim yd falanda red geldi. istinafa gittim istinaf bazı kurumlardan belge talep etmiş. kyok neden aldığım belli bunun dışında bir şey çıkmazsa olumlu olma durumu varmidir

muallimmm4638
Şef
17 Ocak 2025 22:11
gardaşım şu platformub hepsi toplansa yorum yapsa hatta hukuktan bahsetsek boş :) harbi diyorum. ilk derrce neye göre red veriyor bim neye göre bozuyor danıştay neye göre ikisini de bozuyor anlamak imkansız. kağıtta yazan anayasaya ve hukuk a göre garanti kabul görmelisin kyok ne demek? o suç yok kardeşim demek. allah hepimizin burda yorum bekleyen sıkıntı yaşayan herkesin tek tek yardımcısı olsun işlerimizi kolaylaştırsın. ne desek ciddi diyorum boş. o kadar farklı kararlar çıkıyor ki okursan anlarsın iyice benim yorumum bu
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