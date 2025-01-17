istinaf kurumlardan belge istemesi

merhabalar benim atanmam kyoktan dolayı red verilmişti. itiraz etmiştim yd falanda red geldi. istinafa gittim istinaf bazı kurumlardan belge talep etmiş. kyok neden aldığım belli bunun dışında bir şey çıkmazsa olumlu olma durumu varmidir

merhabalar benim atanmam kyoktan dolayı red verilmişti. itiraz etmiştim yd falanda red geldi. istinafa gittim istinaf bazı kurumlardan belge talep etmiş. kyok neden aldığım belli bunun dışında bir şey çıkmazsa olumlu olma durumu varmidir