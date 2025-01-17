Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


17 Ocak 2025 22:03
TKİ/TÜRK ŞEKER /ÇAY İŞLETMELERİ/ETİ MADEN
vs vs konu başlığındaki kitlerde memur ve şef statüsünde çalışanların maaşları yeni zamla birlikte ne kadar oldu ? (Maaş robotu kit kurumlarını göstermiyor)

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