Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


17 Ocak 2025 22:33
Kara yolları

Kara yolları genel müdürlüğü mu yoksa ulaştırma ve Alt yapı bakanlığı mi daha iyi lojman var mıdır

Çok Yazılan Konular

İŞKUR işçi eş durumu

Sözlük

çeçil peyniri 3 Bugün olanlar 2 Göbeklitepe 2 korku filmi 2 kimyasal silah 1 NosferatuNosferatu 1 hadi gel köyümüze geri dönelim 1 memur maaşı 1 yumurta 1 aydınlanmış rıza 2

Son Haberler

Sahte diploma ile işe giren '2 yıllık zamanaşımı'ndan yararlanabilir mi?İnternet üzerinden 500 milyon TL'lik dolandırıcılığa 32 tutuklamaAtık su skandalı! Bakanlıktan BUSKİ'ye rekor cezaEskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldüBakan Tunç: PKK'yı silahlarıyla birlikte tarihe gömeceğiz

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım