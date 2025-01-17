Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


17 Ocak 2025 22:33
Karayolları

Kara yolları genel müdürlüğü mu yoksa ulaştırma ve Alt yapı bakanlığı mi daha iyi lojman var mıdır

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