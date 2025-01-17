Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


17 Ocak 2025 22:46
Geri gönderme merkezinde mobbing

Akyurt Geri Gönderme Merkezinde görevli eşime aynı yıl içerisinde ikinci kez 6 ay süre ile geçici görevli olarak Van gönderilmesi mobbing değil mi?

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimHizmetli memur yukselme sinavinda basarili olursa nereye yukseliSözleşmeliden kadroya geçenler eş durumu ne zaman yapılabilecek??3+1 4B Sözleşmeli personel becayiş hk.Kurumlar arası geçiş4/B Sözleşmeli personel sağlık sorunu sebebiyle birim değiştirebilir mi?Üniversite Okurken 4B Sözleşmeli Personel Olmak

Sözlük

18 ocak dünya sözlük günü 1 bugün cuma 2 yorgun olmak 1 zerdüşt 1 yumurta 1 çeçil peyniri 3 Ağasar elbiseleri 1 farkındalık 1 dolores o'riordan 1 Ömür akkor 2

Son Haberler

Sahte diploma ile işe giren '2 yıllık zamanaşımı'ndan yararlanabilir mi?İnternet üzerinden 500 milyon TL'lik dolandırıcılığa 32 tutuklamaAtık su skandalı! Bakanlıktan BUSKİ'ye rekor cezaEskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldüBakan Tunç: PKK'yı silahlarıyla birlikte tarihe gömeceğiz

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım