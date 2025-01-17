Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


17 Ocak 2025 23:46
Sağlık Mazeret tayini

Arkadaslar merhaba kamu işçisiyim Annem şeker astım tansiyon boyun fıtığı hastalıkları var yatalak bakıma muhtaçlığı yoktur ama yinede rapor alabilirmiyim? alabilirsem babam sağ bakacak kişi var zaten deyip retedebilirlermi teşekkürler

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