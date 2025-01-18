Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2025 01:08
Silah Satışı

abiler cümleten hayırlı geceler elimde 2 adet ruhsatı mevcut tabanca mevcut ben bunları en hızlı nerede nasıl satabilirim bilgisi olan var mı cümleten hayırlı görevler

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