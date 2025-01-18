İl içi atamada hizmet süresi var mı?

her ilçenin kendi süresi vardır onu bitirmen gerekir, tabi bunlar prosedür iki haftalık memurun ilçe değiştirdiğini bile biliyoruz

her ilçenin kendi süresi vardır onu bitirmen gerekir, tabi bunlar prosedür iki haftalık memurun ilçe değiştirdiğini bile biliyoruz