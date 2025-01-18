Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2025 03:29
İl içi tayın

Selamünaleyküm abiler,kardeşler.Merkezden ilçeye gitmek için dilekçe yazıp il içi tayin istesem.İl merkezinin görev süresini bitirmem mi gerekiyor ? Örneğin il merkezinin görev süresi 4 yıl. 4 yıl dolmadan aynı ilin ilçesini dilekçe ile isteyemem mi ? Bilgileriniz için teşekkür ederim.


Klav.ye
Şef
18 Ocak 2025 04:41

il içinde süre diye bir şey yoktur.. İl Emniyet Müdür ve Valinin insayatifindedir.. İl merkezinde istersen 2 gün önce göreve başlamış ol, isterlerse 3. gün ilçeye atamanı yapabilirler... Ama sana tavsiyem , direk dilekçe vermek yerine önce il emniyet müdürne çıkıp ilçeye tayin istediğini bildir. sesbini anlat. uygun görürse eger o sana diyekcektir, bir dilekçe yaz yapalım diye.. dilekçeni ondan sonra yaz... il içinde atama işleri direk dilekçe ile olmaz genelde. önce bir emniyet müdürüne söylemen iyi olur. süre falan da yoktur... uygun görüldüğü an emniyet müdürü atamanı uygun görüşle vali oluruna sunar.

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