Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2025 09:24
EGM hattı
Arkadaşlar 40GB Emniyet hattı kullanmaktayım..Süresi bir haftaya doluyor..Nasıl uzatabilirim bilgisi olan var mı..Müşteri hizmetleri mesaj at dedi atıyorum zaten o tarifedesiniz diyor

orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
18 Ocak 2025 09:35

tarife süresi bitince atmalısın mesajı


diyorumki06
Şef
18 Ocak 2025 10:45
SOZ 5555

sygsonat
Aday Memur
18 Ocak 2025 10:47
süresi bitince SÖZ yazıp 5555 e gönderiyorsun. 330 TL olarak devam ediyor.
Toplam 3 mesaj

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