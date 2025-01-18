Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


18 Ocak 2025 10:04
Çevre ve şehircilik bakanlığı e devletten kurum değişikliği butonu

merhaba. e devletten başka kurumdan çevre bakanlığına gecis için buton konulmuş. Bu butonu kullanarak e imzalı dilekçe gönderdim ekine cv koydum. tasra teşkilatından birkaç tanesinin adını belirterek ogrenim durumuma uygun teknisyen veya gih memur ,vhki, pc isletmeni gibi unvanları belirttim.

personel genel müdürlüğünü aradim. basvurunu geldiğini, reddetmemek icin hemen cvp verilmediğini , kadro müsaitligine göre talebe cvp verileceğini söyledi.

olumlu gibi algıladım ama süreç nasıl ilerliyor. çevre bakanlığın da personel ihtiyacı ne durumda. ozellikle tasra icin?bilgisi olan ve bu butonu kullanarak geçiş işlemi deneyen var mı?

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