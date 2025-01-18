Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Ocak 2025 11:14
Bölge normu nasıl belirlenir?

Bölge normu nasıl hesaplanır ve bu işleri kim takip edet ?

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