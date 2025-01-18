Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ocak 2025 11:35
Mal bildirimi hakkinda önemli

Arkadaşlar ben kasim ayında Eminevim sistemine Mayıs ayında arac teslim almak üzere maaşın 5 katını geçecek şekilde borclandim. Ancak bunu bildirmeyi unuttum. Genel mal bildiriminde bunu bildirince problem olur mu?

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