Ekoss'de Hizmetli statüsünde atanma Hk.

Merhaba ortaöğretim ekpss sınavına girdim ve çoğunlukla hizmetli olarak atanabiliyorum, hizmetli olarak atanırsam eğer memur sayılıyorum değil mi yoksa başka bir sınava girip memur mu oluyorum

Merhaba ortaöğretim ekpss sınavına girdim ve çoğunlukla hizmetli olarak atanabiliyorum, hizmetli olarak atanırsam eğer memur sayılıyorum değil mi yoksa başka bir sınava girip memur mu oluyorum