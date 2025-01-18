Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


18 Ocak 2025 11:36
EKPSS'de hizmetli statüsünde atanma hk.

Merhaba ortaöğretim ekpss sınavına girdim ve çoğunlukla hizmetli olarak atanabiliyorum, hizmetli olarak atanırsam eğer memur sayılıyorum değil mi yoksa başka bir sınava girip memur mu oluyorum

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