Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


18 Ocak 2025 11:45
Sorularınızı yanıtlıyorum.

Devam eden, tamamlanmış veyahut ilk derece mahkemesinde iptal davasına konu olmuş disiplin soruşturmalarınız hakkındaki sorularınızı bu başlık altında yanıtlayacağım.

Hayırlı günler dilerim.

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