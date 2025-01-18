KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Ocak 2025 12:34
Yargıtay Zabıt Katipliği Alımı Hk.

Selamlar, forumda illaki başvuranlar vardır güncel bir konu bulamadığım için bu konuyu açtım. Yargıtay metinleri biraz zor gibi düz metinlerde imlalı olarak 150-170 aralığına kadar çıkabiliyorum ancak yargıtay metinlerinde 120-130 aralığının üzerine çıkamadım. Siz de durumlar nasıl ?


Aliyigittt
Aday Memur
18 Ocak 2025 13:00

Ben 150-170 arası yazıyorum ama farklı bir metin gelirse kaça düşerim tahmin edemiyorum. En korktuğum da mülakat. Çok derya deniz gelecek sorular. Tüm sorulara bilmiyorum demek sıkıntı eğer mülakata kalırsak.

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